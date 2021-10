PR: Rapper e influenciador é suspeito de apologia ao crime nas redes sociais

Nesta quarta-feira (20), o rapper e influenciador Mano Fler foi detido em uma operação da Polícia Civil do Paraná, em Londrina. Após publicar vídeos nas redes sociais com armas de fogo, se tornou suspeito de apologia ao crime. As informações são do Bem Paraná.

Compareceu até a Central de Flagrantes para esclarecer o porte de maconha, assinou um registro e foi liberado.

As duas armas, quatro carregadores e mais de 50 munições, que foram utilizadas no vídeo, estavam na casa de um amigo de Mano Fler. Tudo estava regularizado. As armas de fogo passarão por perícia para a investigação.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) apontou que o caso pode ser considerado como apologia ao crime e incentivo ao uso de drogas, por isso o inquérito policial seguirá, de acordo com a Polícia Civil.

Saiba mais