PR: Prefeito de Campo Largo morre aos 61 anos vítima da covid-19

O prefeito Marcelo Puppi (DEM), de Campo Largo (PR), morreu vítima da Covid-19 nesta quinta-feira (7). Ele estava internado desde o dia 25 de novembro e havia tomado posse como prefeito na UTI do Hospital do Rocio, no dia 1° de janeiro de 2020.

“Agradecemos de todo coração todas as orações e mensagens recebidas e a todos os profissionais do corpo clínico do Hospital do Rocio. É com o coração apertado, mas sereno pela certeza de que os planos de Deus são perfeitos, que nos despedimos do nosso Marcelo”, escreveu os familiares do prefeito em um comunicado divulgado nas redes sociais.

Prezados amigos é com profunda tristeza que comunicamos na data de hoje o falecimento do nosso querido filho, pai,... Posted by Marcelo Puppi on Thursday, January 7, 2021

Também por meio das redes sociais, o governador do Paraná, Ratinho Junior lamento a morte do prefeito. “Me solidarizo à família e amigos neste momento dor e tristeza. Meu profundo sentimento de condolências e de que a fé em Deus ampare seus corações, assim como o de todos os paranaenses que perderam pessoas queridas nestes tempos tão difíceis impostos pela Covid”, escreveu Ratinho.

Manifesto imenso pesar e consternação pela morte do prefeito de Campo Largo, Marcelo Puppi, ocorrida nesta quinta-feira... Posted by Ratinho Junior on Thursday, January 7, 2021

Conforme o Paraná Portal, o velório de Marcelo Puppi, de 61 anos, aconteceu na Câmara de Vereadores de Campo Largo. O corpo será enterrado no Cemitério Municipal, em cerimônia reservada à família. O prefeito deixa a esposa e dois filhos.

Veja também