PR: plantio da safra de verão deve começar sem umidade ideal, diz meteorologista

São Paulo, 2 – O plantio da safra de verão 2024/25 no Paraná deve se iniciar com umidade do solo abaixo do ideal por causa da escassez de chuvas no Estado, disse o meteorologista Luiz Renato Lazinski, durante um webinar promovido pela Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), na tarde de sexta-feira (30). “O início da safra será marcado por solo com pouca umidade, com níveis baixos em todo o Estado, o que não é suficiente para garantir boas condições de plantio”, alertou Lazinski, acrescentando que não há previsão de chuvas significativas nas áreas produtoras até o fim de setembro.

Lazinski destacou que o Paraná, segundo maior produtor de grãos do Brasil, deve enfrentar um período de temperaturas elevadas nos próximos dias, com máximas de 35 a 36 graus em algumas regiões, sem perspectiva de chuvas, o que deve agravar a situação do solo. “O produtor que pretende plantar mais cedo vai ter que esperar”, observou. “Até teremos algumas chuvas nos próximos dias, mas serão abaixo da média e bastante irregulares, o que é prejudicial.”

Conforme o meteorologista, são esperadas precipitações volumosas e bem distribuídas somente em outubro. “Em novembro, as chuvas vão diminuir gradualmente, com riscos de veranicos. Em anos de La Niña, como o que está por começar, esses veranicos podem ser mais prolongados, chegando a até 15 dias, o que pode causar danos às lavouras. Ano de La Niña não oferece condições climáticas ideais para as culturas de verão. As chuvas só devem voltar com força em janeiro”, explicou.