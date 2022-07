PR: Mulher é morta com 10 tiros no rosto

A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher, de aproximadamente 30 anos, baleada 10 vezes no rosto, nesta quarta-feira (27), em Almirante Tamandaré (PR). De acordo com a Polícia Militar, moradores escutaram os disparos e logo na sequência encontraram a vítima caída em uma calçada. As informações são do portal RIC Mais.







Segundo testemunhas, a mulher teria se desentendido com pessoas que estavam em um carro. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

Na mesma rua do crime, antes do assassinato, uma outra mulher foi baleada na perna. A vítima recebeu atendimento e foi encaminhada a um hospital. Conforme as informações do portal RIC Mais, a polícia não soube informar se existe relação entre os dois crimes.