PR: Mulher é esfaqueada e tem os cabelos cortados por criminosos que tinham dívida com seu ex-marido

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueada e teve os cabelos cortados como forma de pagamento de uma dívida que os criminosos tinham com seu ex-marido. O caso ocorreu em Rio Azul, Paraná. As informações são do Metrópoles.

A Polícia Militar informou que a mulher estava cortando o gramado da sua casa quando foi abordada pelos criminosos. Eles anunciaram um assalto e afirmaram que estavam ali para sanar uma dívida que eles possuíam com o ex-marido dela.