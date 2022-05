PR: Mulher é encontrada morta em chiqueiro após uma semana desaparecida

A Polícia Civil está investigando a morte de Angélica Clemente de Souza, de 37 anos, encontrada enterrada em um chiqueiro, em Londrina (PR), na quarta-feira (25). A mulher estava desaparecida desde a semana passada. As informações são da rádio CBN Londrina e da RIC TV.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo, que já estava em estado avançado de decomposição, foi encontrado pela irmã da vítima. Uma perícia inicial não encontrou marcas de violência no cadáver. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por novo exames.





Conforme as investigações, o local onde o corpo foi encontrado pertencia a Vitor Hugo Messias, conhecido como Vitinho. Segundo a polícia, o homem era traficante e foi morto durante um confronto com agentes no último dia 29 de março.

Para o porta-voz do 30º Batalhão da PM, tenente Emerson Castro, Angélica também teria envolvimento com o mundo do crime e foi assassinada a mando da viúva de Vitinho. No entanto, a família da vítima nega que ela estivesse envolvida com criminosos.

Em nota à rádio CBN Londrina, a Delegacia de Homicídios confirmou as suspeitas, acrescentando que outras pessoas também podem estar envolvidas na morte de Angélica.