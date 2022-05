PR: Mulher é denunciada por aplicar golpe ao prometer benzer e ‘multiplicar’ dinheiro

Um homem, cuja identidade não foi levada, noticiou a Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul, no Paraná, que foi vítima de um golpe. Ele afirmou que na segunda-feira (9) entregou R$ 160 para uma mulher que prometia benzer e “multiplicar” o dinheiro. As informações são do Ric Mais.





Ele relatou à polícia que estava na Rua dos Patriotas quando foi abordado por uma mulher que pediu ajuda. O homem de R$ 5 e, na sequência, foi questionado sobre a quantia que tinha na carteira.

Então, a mulher se ofereceu para benzer e “multiplicar” o valor. Mas, para isso, era preciso ter o dinheiro na mão.

O homem entregou as notas para ela. Depois, todo o dinheiro sumiu.

Os policiais localizaram a suspeita. Ao ser questionada, ela afirmou que o homem entregou o dinheiro por vontade própria. Com a mulher, foram apreendidos R$ 226,75.

Na sequência, ela foi encaminhada para uma delegacia para prestar esclarecimentos.