PR: Mulher é assassinada a tiros com filho de cinco meses no colo

A jovem Jhennifer Fernanda Machado da Silva, de 23 anos, morreu após ser baleada nesta segunda-feira (7), em Mandaguari (PR). De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com o filho, de cinco meses, no colo no momento do crime. As informações são do portal RIC Mais.

Ainda segundo a PM, os criminosos mataram o pitbull que estava no quintal para invadir a residência. Na sequência, viram Jhennifer com a criança e efetuaram diversos disparos. Além do bebê, outro filho da mulher também estava na casa. Nenhuma das crianças se feriram.

Em nota ao portal RIC Mais, a PM informou que a casa da família já foi alvo de operações da Polícia Civil e do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). O marido da vítima e o irmão, que foi morto a tiros em dezembro do ano passado, são conhecidos pelos policiais como bruxos.

Conforme a Polícia Civil, Jhennifer tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo. Peritos estiveram na casa e seguem com as investigações em busca dos suspeitos, que ainda não foram identificados.

