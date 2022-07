PR: Justiça decreta prisão preventiva de bolsonarista que matou tesoureiro do PT

A Justiça do Panará decretou a prisão preventiva de Jorge José da Rocha Guaranho, acusado de assassinar tesoureiro do PT Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR). A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) nesta segunda (11).

O caso está sendo acompanhado pelo promotor de Justiça Tiago Lisboa Mendonça. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) também fará parte da equipe de investigações.

“Vários pontos precisam ser esclarecidos. Qual razão ele esteve no local? Foi apurado de que ele era membro de uma associação da região. Em razão de que ele poderia estar ai fazendo rondas externas que eram feitas, mas é necessário apurar”, afirmou Mendonça em entrevista à Globo News.

Agente penitenciário, Jorge José da Rocha Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Nos últimos anos, ele defendeu o governo federal, incentivou a compra de armas pela população e falou em “limpar” o Brasil do PT.

Relembre o caso

Na noite de sábado (9), Jorge José e Marcelo trocaram tiros. O tesoureiro do PT morreu devido aos ferimentos e, segundo informações da Polícia Civil, o bolsonarista segue internado “em estado grave”.

O petista estava comemorando seu aniversário. A festa tinha como tema o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acontecia na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu (Aresfi).

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Paraná e testemunhas no local, o agente penitenciário teria aparecido na festa apontando uma arma ao mesmo tempo que gritava insultos aos presentes e palavras a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição.

Jorge José deixou o local a pedidos de sua mulher, dizendo que voltaria, o que de fato ocorreu pouco depois, quando disparou contra Marcelo, que a essa altura estava com sua arma funcional e reagiu atingindo o bolsonarista.