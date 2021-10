PR: Jovem reencontra ficante misterioso após mensagem para prefeitura viralizar

Uma jovem de São Paulo que passou o último final de semana em Ponta Grossa, no Paraná, mobilizou a internet nesta semana em busca de um rapaz misterioso com quem ficou em um bar da cidade.

Amanda Iohn, de 28 anos, enviou uma mensagem bem-humorada no Facebook da Prefeitura de Ponta Grossa em busca do rapaz de “bigodinho” que havia beijado, e o post acabou viralizando nas redes sociais.

“Olá, beijei um menino em Ponta Grossa, com bigodinho. Não quero voltar pra São Paulo sem ele, mas não sei o nome dele. Achem pra mim no cadastro da prefeitura”, escreveu Amanda.

A publicação foi respondida pela prefeitura perguntando se ela havia voltado para São Paulo sem o ‘bigodinho’. A jovem publicou a conversa em suas redes sociais na segunda-feira (25), e rapidamente a publicação viralizou, a ponto de a internet se mobilizar em busca do misterioso ‘bigodinho’ que havia conquistado o coração de Amanda.

No dia seguinte, ela voltou ao Twitter para dizer que havia encontrado o rapaz, Luiz Dalperio, que entrou em contato com ela pelo Instagram.

“Gente, vocês são f*da. Achei! Ele entrou em contato comigo no Instagram. Eu amo vocês e vou pagar uma rodada de cerveja pra todo mundo”, escreveu Amanda.

GENTE VOCÊS SÃO FODA ❤️❤️❤️

ACHEEEEEEEEEEEEEEI

ELE ENTROU EM CONTATO COMIGO NO INSTAGRAM AAAAAAAAAAA

EU AMO VOCÊS VOU PAGAR UMA RODADA DE CERVEJA PRA TODO MUNDO — amanda (@amandaiohn) October 26, 2021

Em outra publicação, ela conta que o rapaz entrou na brincadeira e alterou seu nome no Twitter para “Bigodinho” e que os dois haviam combinado de jantar naquele mesmo dia.

Mais tarde, Amanda voltou ao Twitter para atualizar a “torcida” pelo casal, e publicou uma foto em que ele aparece em uma mesa de restaurante tomando uma taça de vinho.

“Desfecho: Deu tudo certo, tô no date com o bigodinho. O amor venceu”, escreveu Amanda.

DESFECHO: DEU TUDO CERTO, TÔ NO DATE COM O BIGODINHO ❤️

o amor venceu pic.twitter.com/PuNtTmhYzz — amanda (@amandaiohn) October 26, 2021

Falso ‘bigodinho’

A história do amor entre Amanda e ‘Bigodinho’ ainda gerou outro fato curioso: enquanto ainda estava na busca pelo verdadeiro dono do bigode que a conquistou, Amanda se deparou com um tuíte de outro rapaz, também de bigodinho, que pedia para que ela especificar melhor quem era o bigodinho que ela havia beijado, pois sua namorada teria ficado com ciúmes achando que era ele.

“Menina que beijou o maluco sábado, no Baiacu, de bigodinho, favor especificar mais por favor, minha namorada está surtando, pois ela acha que o único maluco de bigodinho nessa Ponta Grossa inteira sou eu”, escreveu o rapaz.

Menina que beijou o maluco sábado, no baiacu, de bigodinho, favor especificar mais por favor, minha namorada está surtando, pois ela acha que o único maluco de bigodinho nessa PONTA GROSSA INTEIRA sou eu — Não sou o Bigodinho (@fmzmagrao) October 26, 2021

