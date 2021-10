PR: Influenciadora apontada como chefe de quadrilha é procurada pela polícia

A influencer digital Jennifer Róvero é apontada pela Polícia Civil do Paraná como uma das chefes de uma quadrilha de tráfico de drogas que atua nas cidades de Paranaguá e Matinhos. A jovem, que possui quase 17 mil seguidores e se apresenta como modelo fitness, divulga roupas de marcas famosas e exibe uma vida de luxo nas redes sociais. As informações são do R7.

Na última quinta-feira (21), a Polícia Civil informou ter prendido 17 suspeitos de integrarem a quadrilha. No total, 21 pessoas são investigadas por envolvimento em homicídios, tráfico de drogas e outros crimes relacionados.

Durante a ação, os agentes apreenderam 800 gramas de crack, 1,8 kg de maconha, 4,4 kg de cocaína, 30 gramas de haxixe, 7 armas de fogo, 8 celulares e mais de R$ 35 mil. As armas apreendidas passarão por perícia para avaliar se estão relacionadas a homicídios ocorridos na região.

Ainda conforme a polícia, as investigações tiveram início após homicídios ocorridos na região entre 2020 e 2021. De acordo com a polícia, há cerca de 21 pessoas nessa quadrilha. A polícia do Paraná segue as buscas por Jennifer e outros três suspeitos.

