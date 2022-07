PR: Homem mata rapaz a tiros após ele ter ‘mexido’ com a sua esposa

Na noite de domingo (24), um homem, de 29 anos, foi morto a tiros dentro de um bar, localizado no bairro Jardim Monza, em Colombo, Curitiba (PR). Testemunhas relataram à polícia que isso ocorreu após ele ter “mexido” com a esposa do atirador. As informações são do portal Banda B.







Ainda segundo as testemunhas, o autor do crime foi para a sua casa, pegou uma arma e retornou para o bar. No local, ele atingiu o rapaz com vários tiros. Depois, ele fugiu do local.

O investigador Luiz Felipe, integrante da Delegacia do Alto Maracanã, informou que teve início uma discussão e o autor do crime “estava com a mulher, que parece que tem um problema de saúde, e parece que a vítima mexeu com a companheira do suspeito. Ele foi para casa, pegou uma arma e fez disparos contra o rapaz”.

“Nós temos o nome do autor. Agora, nós vamos trabalhar, investigar, para saber todas as informações sobre esse atirador. O bar estava aberto, tinha muita gente e vamos tentar descobrir tudo sobre esse atirador”, completou.

Depois, o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).