PR: Homem é resgatado após passar seis dias desaparecido no Pico Paraná

Homem é resgatado após passar seis dias desaparecido no Pico Paraná

Após seis dias desaparecido no Pico do Paraná, em Curitiba (PR), o jovem Maicon Willian Batista, de 27 anos, foi resgatado no domingo (12). Ele estava com um grupo de três pessoas que fazia uma subida até o morro do Getúlio no dia 6 de setembro. No entanto, acabou se separando da equipe e seguiu sozinho para o Pico do Paraná. As informações são do Uol.

Após chegar no local, ele acabou se perdendo na volta e não conseguiu mais contato com o grupo, familiares e amigos. Por conta da demora para voltar para a base, o grupo acionou o resgate.

A operação durou mais de 120 horas e mobilizou mais de 80 pessoas, entre bombeiros militares do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), voluntários do Corpo de Socorro da Montanha (Cosmo) e da Federação Parananense de Montanhismo e do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).Drones e três helicópteros também foram usados.

Conforme o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, Maicon foi encontrado em uma área fechada, após responder aos chamados dos bombeiros com apitos. Ele tinha apenas ferimentos leves e foi levado para o Hospital Angelina Caron.

