PR: Homem é principal suspeito de matar ex-mulher e namorado da filha dela, diz polícia

No domingo (17), a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência em uma casa, localizada na cidade de Salto do Lontra (PR). Quando chegaram à residência, os agentes encontraram uma mulher, de 52 anos, e o namorado da filha dela, 21, mortos. O principal suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido da moça, que está foragido. As informações são do portal Diário do Sudeste.

A PM recebeu uma ligação de que um homem estava no interior da residência ameaçando a ex-mulher. Quando chegaram ao imóvel, os policiais encontraram um rapaz morto com golpes de faca no pescoço, peito e ombros. Já a mulher foi esfaqueada no peito e nos punhos.

Um perito do Instituto de Criminalística esteve na casa para recolher as provas do crime. Depois, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão, onde passaram por exame de necropsia.

O homem continua sendo procurado pela polícia. O caso foi registrado, a princípio, como homicídio e feminicídio.