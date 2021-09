PR: Homem é preso com arma de uso restrito após atirar em imagem de Jesus Cristo

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem por posse irregular de armamento de uso restrito na terça-feira (28), em Guamiranga (PR). De acordo com os agentes, o suspeito usou o armamento para atirar contra a uma imagem pintada de Jesus Cristo em uma parede. As informações são do G1.

Em um vídeo, o homem afirmou que atirou na imagem após ficar revoltado que o filho dele tinha caído de uma escada em casa. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Luis Gustavo Timossi, a casa onde aconteceram os disparos fica ao lado de uma APAE e do Hospital Municipal de Guamiranga.

A polícia foi até o local após uma denúncia. Várias armas e cartuchos de munição foram encontrados no local. Segundo a polícia, o homem foi preso em flagrante e levado para a cadeia pública da cidade.

Veja também