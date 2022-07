PR: Homem é preso após tentar matar a mãe e o padrasto

No domingo (24), um homem foi preso após tentar matar a própria mãe e o padrasto. Ele foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar. O caso ocorreu no bairro de Vila Rural, na cidade de Salto do Lontra, Paraná. As informações são do portal PP News.







A polícia foi acionada por vizinhos e foi informada pela mulher que o filho tinha chegado do estado do Rio Grande do Sul e havia ingerido bebida alcoólica. Ela frisou que ele é usuário de drogas e começou a exigir que a mãe e o padrasto dessem dinheiro. Como eles se negaram, o rapaz pegou uma faca e tentou atingi-los.

Na sequência, ele roubou um carro Gol e bateu em uma parede de uma casa. Depois, pegou outro veículo e cometeu o mesmo acidente. Nesse momento, o rapaz foi contido por populares até a chegada da polícia.

O homem, transtornado, foi encaminhado para receber atendimento médico. Na sequência, seguiu para a central de flagrantes da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão.