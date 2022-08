PR: Homem é preso após esfaquear filho durante discussão por herança

Da Redação 15/08/2022 - 21:02 Compartilhe

Um homem, de 60 anos, foi preso no domingo (14) após desferir ao menos 20 golpes de facão contra o seu próprio filho. Isso ocorreu durante uma discussão entre os dois por causa de uma herança de família. O caso aconteceu no bairro Portão, em Curitiba (PR). As informações são do Ric Mais.

Uma câmera de segurança da região, ao qual o portal teve acesso, registrou o momento em que o homem perseguiu o filho e o esfaqueou. O rapaz caiu no chão, mas conseguiu se levantar e correr atrás do pai.

Depois, o rapaz caiu em cima do capô da caminhonete do seu pai e foi arrastado durante a fuga do homem.

Agentes da Guarda Municipal viram o veículo sujo de sangue enquanto trafegava no sentido da rodovia BR-277 e resolveram atirar contra os pneus. Nesse momento, o homem foi preso por tentativa de homicídio.

A GM informou que o homem também havia agredido a nora. Na sequência, as duas pessoas agredidas foram levadas para o Hospital do Trabalhador, onde receberam atendimento médico e já tiveram alta.