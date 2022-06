PR: Homem agride esposa e depois se tranca em banheiro para tentar fugir da polícia

A Polícia Militar foi acionada na quinta-feira (9) para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Europa, na cidade de Toledo (PR). Quando os agentes chegaram ao local, o homem se trancou em um banheiro da residência no intuito de fugir dos policiais. As informações são do portal Toledo News.

Segundo a polícia, o casal estava no pátio da residência. Ao notar a aproximação dos agentes, o homem correu para dentro da casa e se trancou no banheiro.





A mulher relatou aos policiais que sofria agressões do marido há algum tempo. Na quinta-feira, ela foi golpeada com socos, tapas e um mata-leão. Além disso, o homem arremessou o seu celular na direção da esposa, que cortou a sua boca.

Depois, o homem saiu do banheiro e foi detido. Ele e a esposa foram levados para a sede da 20ª Subdivisão Policial de Toledo (SDP), onde a mulher registrou um boletim de ocorrência por agressão.

A polícia ainda registrou uma ocorrência por violência doméstica e resistência à prisão.