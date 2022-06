PR: Filho mata o pai e tira a própria vida após crise de ciúmes

Edenilson Diniz, de 27 anos, matou seu pai e na sequência acabou tirando sua própria vida em Campo Largo, Região Metropolitana da capital paranaense, Curitiba. O episódio aconteceu no último domingo (5) e teria sido motivado por uma crise de ciúmes. As informações são do Ricmais.

Edenílson havia deixado a prisão dois dias antes de cometer o crime. Conforme relato de familiares, o jovem ficou sabendo que o filho tinha chamado o atual companheiro da sua ex-esposa de pai. Com isso, o homem ficou descontrolado. Ao saber da situação do filho, o pai de Edenílson tentou interveio.





“Quando o pai dele subiu no intuito de conversar com ele, acabou sendo atingido”, contou o tenente Rattmann.

O corpo de José Diniz, de 57 anos, foi encontrado dentro da residência já sem vida, assim como o do filho Edenilson.

Ainda não se pode afirmar que o disparo foi intencional. No entanto, Rattmann contou que logo na sequência de atirar no pai, Edenílson tentou fugir.

“Ele (Edenilson) no intuito de fugir, para evitar a prisão, ele tentou roubar um veículo que passava na rua. Mas o motorista que estava na direção do carro acelerou e ele não conseguiu efetivar o roubo. Acredito eu, que ele se vendo sem opção do que fazer, veio a ceifar a própria vida”, relatou o tenente.

Provavelmente neste momento, o jovem decidiu tirar a própria vida. Edenílson tinha passagem por tráfico de drogas e homicídio.