PR: Casal é encontrado morto dentro de casa por familiares

No domingo (13), um casal foi encontrado morto dentro de um quarto na residência em que moravam no bairro Alto, em Curitiba, Paraná. A Polícia Militar informou que os corpos foram encontrados por familiares, que tentavam contato desde sexta-feira (11). As informações são do G1.

As identidades das vítimas não foram divulgadas. Apenas houve a informação de que o homem tinha 54 anos e a mulher, 63.

“Vizinhos relataram que viram eles no sábado, mas os parentes não conseguiram contato com eles e a partir de sexta-feira, então, não dá pra definir exatamente o que aconteceu. Só o trabalho de necropsia que vai concluir isso”, disse o delegado encarregado pelo caso.

A polícia também informou que não havia sinais de arrombamento na residência e, aparentemente, nenhum objeto foi levado.

Os corpos tinham ferimentos causados por arma branca.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

