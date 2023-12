PR decreta estado de emergência fitossanitária para combater o greening

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 13:34 Para compartilhar:

São Paulo, 26 – Em resposta à ameaça crescente representada pelo greening, a principal doença da citricultura, o Paraná declarou estado de emergência fitossanitária pelo Decreto 4502, publicado nesta terça-feira (26), informou, em nota, a Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento. A medida visa proporcionar maior flexibilidade e ação rápida para controlar a doença e seu vetor, o inseto psilídeo Diaphorina citri Kuwayama, que inocula uma bactéria nas plantas.

Com o decreto em vigor, a erradicação de pomares infectados pelo greening torna-se obrigatória para os poderes público estadual e municipal, em áreas públicas ou privadas, incluindo áreas de preservação permanente ou reserva legal, sem a necessidade de autorização prévia ou pagamento de taxas.

Embora o greening tenha sido mais prevalente na região noroeste do Paraná, onde a maioria do cultivo comercial de citros está localizada, também se estendeu para o norte do Estado. “O decreto de emergência fitossanitária é uma medida drástica, mas nos dá a possibilidade de tomar as medidas necessárias de maneira mais eficaz na tentativa de controlar o problema”, disse, por meio de nota, o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara.

Medidas-chave para combater o greening incluem a erradicação de plantas doentes seguida pelo plantio de mudas saudáveis de viveiros registrados e o controle eficiente do inseto usando produtos biológicos e químicos. Porém, não há cura conhecida.

O greening é considerado a doença mais grave da citricultura brasileira. Seu impacto nas plantas cítricas inclui a queda prematura de frutos, redução na produção e a possibilidade de morte precoce. Além disso, os frutos afetados são menores, deformados e podem apresentar sementes abortadas, açúcares reduzidos e acidez elevada, diminuindo seu sabor, qualidade e valor comercial tanto para consumo in natura quanto para processamento industrial.

A citricultura no Paraná abrange aproximadamente 29,2 mil hectares, com 20,7 mil hectares dedicados a laranjas, 7 mil hectares a tangerinas e 1,5 mil hectares a lima ácida tahiti.

O Valor Bruto da Produção da citricultura em 2022, conforme relatado pelo Departamento de Economia Rural da Seab, atingiu R$ 826,8 milhões, com uma produção de 842,4 mil toneladas de frutos.

