PR cria comitê para incentivar cadeias de biogás e hidrogênio renovável

São Paulo, 23 – O governo do Estado do Paraná criou um comitê de governança para incentivar as cadeias de biogás e hidrogênio renovável, informou a Secretaria de Agricultura e Abastecimento em nota. A comissão, instituída a partir de decreto, é composta pelas secretarias de Planejamento, Desenvolvimento Sustentável, Indústria, Comércio e Serviços, Agricultura e Abastecimento, Fazenda, e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O comitê tem o objetivo de identificar, propor e acompanhar a elaboração de estudos técnicos que subsidiem a criação de políticas públicas e planos nessas áreas e integrar a atuação das secretarias do Estado na matriz energética.

A comissão também contará com quatro grupos de trabalho: transição energética e redução de GEE; cadeia produtiva de biogás e hidrogênio renovável; pesquisa, desenvolvimento e inovação; e política de incentivos e regulatória.

Eles vão elaborar diagnósticos e propor soluções para serem adotadas pelo Estado, municípios e iniciativa privada para aproveitar o potencial do Paraná nessa área.

Segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, cerca de 70% do território do Paraná é propício para o desenvolvimento da produção de biogás e biometano. Isso significa uma produção potencial de mais de 2 milhões de metros cúbicos por dia.

