PR colheu 2% da soja e 4% por milho verão; plantio da safrinha atinge 4%

Estadão Conteúdo
07/02/2023 - 16:33

São Paulo, 7 – A colheita da soja 2022/23 no Paraná atinge 2% da área semeada, com 81% da área em boas condições, informou o Departamento de Economia Rural (Deral), vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado. Das lavouras no campo, 27% estão em maturação.





A colheita de milho verão alcança 4%, com 82% da área semeada em boas condições de desenvolvimento. Das lavouras do cereal, 35% estão em maturação.

Já o plantio da segunda safra de milho (safrinha) atinge 4%, com as lavouras em desenvolvimento vegetativo.





