PR colhe 98% da soja; condição de desenvolvimento do milho safrinha é irregular

São Paulo, 7 – A colheita de soja 2019/20 no Paraná atinge 98% da área semeada, avanço de dois pontos porcentuais ante o levantamento divulgado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, no último dia 7.

Quanto ao milho verão, 95% da área está colhida, contra 91% há uma semana.

As condições de desenvolvimento das lavouras de milho safrinha seguem irregulares, segundo o Deral. Da área semeada com a segunda safra de milho 2019/20, 79% das lavouras têm boas condições de desenvolvimento, 18% condições médias e 3% ruins, sem variação ante o levantamento anterior.

Do milho já semeado, 72% das plantações se encontram em desenvolvimento vegetativo, 22% em floração e 6% em frutificação.