PR: carreta tomba sobre van e mata nove membros de equipe de remo

Um acidente no km 665 da BR 376, em Guaratuba (PR), matou nove membros de uma equipe de remo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira de uma van.

O veículo, que transportava atletas adolescentes de remo, ainda colidiu na traseira de um carro. Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela.

Até o momento, seis dos nove corpos já foram localizados. “As equipes aguardam a chegada de um guindaste para içar a carreta com o contêiner para a retirada dos corpos”, informou a PRF.

Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves e levado junto ao motorista da carreta para o Hospital São José em Joinville. Ainda de acordo com a PRF, a van vinha de São Paulo com destino a Pelotas (RS).

Nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) lamentou as mortes dos envolvidos no acidente. “Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito”, escreveu o governador.

“Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo”, continuou Leite.

Conforme o governador, a Secretaria de Segurança Pública do estado foi mobilizada para auxiliar as autoridades do Paraná e oferecer o “apoio necessário às famílias”.