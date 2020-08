PR: Câmera regista explosão de celular dentro de loja em Londrina

Uma câmera de segurança registraram a explosão de um celular em um estabelecimento na cidade de Londrina, no Paraná. O incidente aconteceu na última segunda-feira (3), mas as imagens só foram divulgadas nesta quinta-feira (6), conforme apuração do G1.

No momento da explosão ninguém se feriu por conta da loja estar fechada. O dono do comércio, Nelson Andrade Nogueira, que provavelmente o aparelho explodiu por um problema na bateria.

“Essa bateria estava inchada, e quando a gente colocou para aquecer, em três minutinhos explodiu. Ninguém ficou ferido. Só deu uma ‘chapiscada’ no cabelo. Mas, graças a Deus, ninguém se feriu”, disse o empresário.

Os funcionários estavam fazendo a manutenção em alguns aparelhos, quando a explosão aconteceu. No entanto, ninguém estava trabalhando no celular no instante do ocorrido.

Nelson relata ainda que, o episódio pode se repetir em outras ocasiões. Técnico em eletrônica, o dono da loja alerta que aparelhos com a bateria inchada, os quais estiverem próximos de locais quentes, podem explodir.

Veja também