PR: Bebê de trisal nasce e terá sobrenome dos três pais

O filho do trisal formado pela arquiteta Maria Carolina Rizola, 30, o bombeiro Douglas Queiroz, 33, e a consultora comercial Klayse Marques, 34, nasceu no Hospital São Francisco, em Cambé (PR), no domingo (10). O menino foi batizado de Henrique e deve receber o sobrenome dos três pais.

De acordo com a família, após 22 horas de parto e um tempo de recuperação, os três foram pra casa na segunda-feira (11). “A gente ainda está aprendendo a lidar com o neném em casa. Já o apresentamos para os irmãos mais velhos, os cachorrinhos, e está tudo bem”, afirmou Carolina Rizola ao Uol.

Para Carolina, uma das melhores partes de estar ao lado de dois companheiros no momento do parto foi sempre ter companhia.

“Na hora em que estava parindo, não fiquei sozinha em nenhum momento. Se o Douglas se ausentou por algum motivo, para pegar um medicamento, uma bola, a Ka estava comigo; se a Ka se ausentou para pegar alguma coisa, o Douglas estava comigo. Em momento nenhum eu me senti sozinha. Tinha sempre alguém ali do meu lado me dando a mão. Isso foi essencial para mim”, disse.

O registro de Henrique deve ser feito no cartório nesta terça-feira (12). No entanto, a inclusão do nome de Klayse na certidão de nascimento como mãe afetiva ainda depende de uma decisão da Justiça paranaense.

“O registro continua em trâmite judicial. Começamos a ver isso antes mesmo do nascimento. Hoje mesmo saiu um parecer sobre o caso, mas estamos aguardando o parecer do promotor da vara de Londrina”, explicou Carolina.