PR: Avô persegue e atropela suspeito de matar neto a tiros em sorveteria

Um homem perseguiu e atropelou o suspeito de ter matado a tiros seu neto, de 19 anos, em uma sorveteria, no último domingo (6), em Curitiba (PR). As informações são do portal RicMais.

Segundo a reportagem, Fábio Ryan dos Santos Pires de Carvalho e o suspeito tiveram um desentendimento na semana passada. No domingo, o jovem foi surpreendido pelo suspeito no momento em que chegava com o irmão em uma sorveteria.

Fábio foi baleado diversas vezes e acabou não resistindo. Na sequência, seu avô pegou um veículo, perseguiu e atropelou o suspeito pelo crime.

Ainda de acordo com o RicMais, populares acabaram cercando o suspeito e tentaram linchá-lo, mas o avô da vítima o colocou em um carro e impediu que as agressões acontecessem. Ele foi mantido lá até a chegada da Polícia Militar.

