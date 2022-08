PR: Adolescente esconde filho em guarda-roupa após o parto e recém-nascido morre

Da Redação 09/08/2022 - 16:36 Compartilhe

Uma adolescente, de 14 anos, escondeu o seu filho dentro de um guarda-roupa após o parto. Por conta disso, o recém-nascido morreu. O corpo do bebê foi encontrado na segunda-feira (8) em uma casa, localizada no bairro Jardim Zaniolo, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). As informações são do portal RNS.

A Polícia Civil informou que a adolescente escondeu a gravidez da família. Por isso, o seu filho nasceu, na tarde de domingo (7), no banheiro da casa onde ela residia com a mãe e outros dois irmãos.

Após o parto, a garota pegou uma bolsa e escondeu o recém-nascido dentro do guarda-roupa do seu quarto. Na segunda-feira, ela foi para a escola e contou o que havia acontecido para uma amiga, que procurou a pedagoga da instituição de ensino.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar à residência, encontrou o recém-nascido morto e enrolado em um pano. Na sequência, a adolescente foi levada para um hospital da região.

Depois de receber alta, a menina foi ouvida na Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais. Agora a Polícia Civil investiga a causa da morte do bebê, que teve o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).