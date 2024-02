PPSA abre licitação para venda de 500 mil barris de petróleo do Campo de Atapu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 11:22 Para compartilhar:

A Pré-Sal Petróleo (PPSA) abriu mais uma licitação para venda do petróleo pertencente à União. Desta vez, o processo de venda direta aberto para a terceira carga de petróleo da União do contrato de partilha de Atapu. Serão vendidos 500 mil barris de petróleo. As propostas serão recebidas no dia 6 de março.

Todas as empresas que já atuam no pré-sal foram convidadas para participar, além da Prio e da Refinaria de Mataripe. Este modelo tem sido adotado para a comercialização de cargas spot e os preços ofertados serão baseados no Brent.

A primeira carga de Atapu, também de 500 mil barris, foi comercializada em janeiro de 2023 e teve como vencedora a Galp Energia Brasil. Em agosto do ano passado, outros 500 mil barris foram comercializados, também por venda direta, para a Equinor.

Na semana passada, a PPSA comercializou pelo mesmo modelo de venda direta uma carga de 500 mil barris de Sépia. Foi a venda mais competitiva realizada pela União, com o maior número de participantes, e a chinesa CNOOC foi a vencedora.

