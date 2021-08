Powell não dá sinal de início de redução de compras de títulos e aponta risco da variante Delta

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) – A economia dos Estados Unidos continua a progredir em direção às condições estabelecidas pelo Federal Reserve para reduzir seus programas emergenciais da era da pandemia, disse o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, nesta sexta-feira, em comentários que defenderam a visão de que a atual alta da inflação provavelmente passará e que não chegaram a sinalizar o momento de qualquer mudança efetiva na política monetária além de “este ano”.

Em comentários preparados para discurso na conferência de banqueiros centrais de Jackson Hole, Powell sinalizou que o Fed permanecerá cauteloso em qualquer eventual decisão de elevar os juros à medida que tenta levar a economia de volta ao pleno emprego, dizendo que deseja evitar controlar uma inflação “transitória” e potencialmente desencorajar o crescimento do emprego no processo –defendendo a nova abordagem de política monetária do Fed que Powell introduziu há um ano.

Sobre a decisão potencialmente iminente do Fed de começar a reduzir seus 120 bilhões de dólares em compras mensais de ativos, Powell disse concordar com a maioria de seus colegas que um aperto poderia ser apropriado “este ano”.

As semanas desde a reunião de julho do Fed “trouxeram mais progresso” na recuperação do mercado de trabalho, com quase um milhão de empregos criados, e esse progresso deve continuar.

Mas isso coincidiu com “maior propagação da variante Delta” e riscos relacionados, alertou Powell.

Nos dias que antecederam seu discurso, várias autoridades regionais do Fed disseram que estavam ansiosas para iniciar uma redução gradual de estímulos e encerrar a compra de títulos rapidamente. Powel não quis assumir se comprometer com essa posição.

“Estaremos avaliando cuidadosamente os próximos dados e os riscos em desenvolvimento”, disse Powell, sinalizando que as discussões do Fed sobre quando exatamente começar a reduzir seu programa de compra de títulos continuam sem solução, tendo que contemplar agora os riscos econômicos e sanitários representados pela cepa altamente contagiosa do coronavírus.

As ações ganharam terreno após a divulgação do texto do discurso de Powell, com o índice norte-americano S&P 500 atingindo um pico recorde, já que os investidores interpretaram que Powell não sinalizou pressa para apertar a política monetária. Os rendimentos dos Treasuries caíam e o índice do dólar perdia força.

“Powell entende que o ‘tapering’ vai acontecer, mas não vai acontecer mais cedo do que mais tarde”, disse Kim Forrest, diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners.

“PREPARADOS PARA AJUSTAR”

As autoridades do Fed têm dito que esperam que o ressurgimento da crise de saúde não desvie a recuperação de seu caminho. Mas a disseminação da Covid-19 forçou o próprio banco central a mudar seu simpósio em Jackson Hole de um encontro num resort nas montanhas do Wyoming para um evento virtual, medida que vem pelo segundo ano consecutivo.

As expectativas de crescimento contínuo do emprego baseiam-se, em parte, na reabertura de escolas, na redução das restrições de creches e na retomada constante dos gastos do consumidor com atividades de contato próximo — progressos que podem ser comprometidos pelo agravamento do surto de coronavírus.







As autoridades do Fed “esperam ver uma forte criação contínua de empregos. E estaremos aprendendo mais sobre os efeitos da variante Delta”, disse Powell em seus comentários preparados. “Por enquanto, acredito que a política monetária está bem posicionada; como sempre, estamos preparados para ajustar.”

Grande parte do discurso de Powell foi dedicada a explicar o porquê de ele sentir que a aceleração atual da inflação provavelmente será transitória, citando uma lista de fatores, desde gargalos na oferta, que provavelmente diminuirão, até a globalização, que atuaria como uma âncora para os preços.

Embora o atual ritmo acelerado da alta dos preços seja “um motivo de preocupação”, também seria prejudicial, disse ele, se o Fed se precipitasse com qualquer mudança de política monetária. Particularmente, disse ele, caso houvesse decisão prematura de aumentar a taxa básica de juros do banco central ante seu nível atual próximo de zero.

“Temos muito terreno a recuperar para alcançar o pleno emprego, e o tempo dirá se atingimos a inflação de 2% em uma base sustentável”, disse Powell.

