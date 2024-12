Powell garante que Fed manterá independência durante governo Trump

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 18:27 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, descartou nesta quarta-feira (4) preocupações sobre a independência do banco central dos Estados Unidos, apesar das declarações do presidente eleito, Donald Trump, que expressou desejo de opinar sobre as decisões de política monetária.

“Não estou preocupado com os riscos de perder nossa independência estatutária, pois acredito que essa ideia [de um Fed independente do governo] é amplamente respaldada”, afirmou Powell durante o evento DealBook Summit do jornal The New York Times nesta quarta-feira.

Trump afirmou que gostaria de “pelo menos” poder opinar sobre as taxas de juros de referência estabelecidas pelo Fed, uma instituição que possui um duplo mandato exigindo que atue de forma independente do Congresso e do Poder Executivo dos EUA para conter a inflação e assegurar o pleno emprego.

Powell também rejeitou a sugestão de Scott Bessent, indicado para ser o próximo secretário do Tesouro, de escolher um “presidente paralelo” para o Fed, que poderia enfraquecer sua autoridade.

“Não acredito que isso esteja em discussão, de forma alguma”, declarou Powell.

Ele acrescentou que a economia dos Estados Unidos continua forte e indicou que o banco central pode adotar uma postura “um pouco mais cautelosa” em relação às taxas de juros.

Os dirigentes do Fed, segundo Powell, basearão suas decisões na situação econômica concreta, e não em fatores incertos como as possíveis tarifas que Trump ameaçou impor a parceiros comerciais dos EUA.

A próxima reunião de política monetária do Fed está agendada para os dias 17 e 18 de dezembro.

