Powell: Fed vai concluir revisão de política monetária no fim do verão [no Hemisfério Norte]

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, informou que o BC dos EUA iniciou debates para revisar a sua política, e o objetivo é concluí-la no fim do verão no Hemisfério Norte.

“Ao longo deste processo, estaremos abertos a novas ideias, críticas e feedbacks, e levaremos em consideração as lições dos últimos cinco anos para determinar nossas descobertas”, disse Powell, em coletiva de imprensa, após reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Conforme ele, o Fomc iniciou as discussões revisando o contexto e os resultados de sua análise anterior, concluída em 2020, bem como as experiências de outros bancos centrais. “Gostaria de observar que a meta de inflação de longo prazo de 2% ao ano será mantida e não será foco da revisão”, disse Powell.

Ele reforçou que o Fed continua comprometido em apoiar o emprego máximo, trazendo a inflação de forma sustentável para a sua meta de 2% e mantendo as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas. “Faremos tudo o que pudermos para atingir nossas metas de emprego máximo e estabilidade de preços”, acrescentou.