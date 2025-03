Powell: Efeito líquido de mudança de políticas é que importa à economia e postura monetária

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a nova administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está no processo de implementar “significativas mudanças de políticas” em quatro áreas: comércio externo, imigração, política fiscal e regulação. “É o efeito líquido destas mudanças de políticas que importará para a economia e para o caminho da política monetária”, disse.

Mesmo com recentes desdobramentos em algumas destas áreas, especialmente em política comercial, a incerteza sobre as mudanças e seus efeitos prováveis continua elevada, ressaltou Powell. “À medida que avaliamos as informações que chegam, nosso foco é separar o ruído do sinal de acordo com evolução do cenário. Não precisamos ter pressa e estamos bem posicionados para esperar por maior clareza.”

Powell pontuou que a política monetária nos EUA não está em curso predeterminado. “Se a economia continua forte, mas a inflação não continua a se mover sustentavelmente em direção à 2%, podemos manter a política restritiva por mais tempo”, disse. “Se o mercado de trabalho enfraquecer inesperadamente ou a inflação cair mais rápido do que o antecipado, podemos relaxar a política de acordo.”

Ele ressaltou que “nossa atual postura da política (monetária) está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos em busca os dois lados do nosso mandato duplo.” Ele fez os comentários no U.S. Monetary Policy Forum em Nova York, evento promovido pela University of Chicago Booth School of Business.