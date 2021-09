Powell, do Fed, enfrenta duras perguntas sobre investimentos, regulação e diversidade

Por Jonnelle Marte

(Reuters) – O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enfrentou perguntas acaloradas de senadores norte-americanos nesta terça-feira, que criticaram as diretrizes do banco central para operações no mercado financeiro, sua regulação financeira e seus esforços relacionados à diversidade.

Falando aos membros do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos –um dia depois de dois presidentes regionais do Fed sob investigação por decisões de investimento anunciarem sua aposentadoria–, Powell defendeu o banco central e prometeu melhorar a conduta institucional onde necessário.

“Este é um golpe para a imagem do banco central”, disse o senador democrata Raphael Warnock, da Geórgia, sobre a controvérsia dos investimentos das autoridades do Fed. Ele perguntou a Powell quais medidas ele está tomando para proteger a “imparcialidade” do Fed.

A questão veio na esteira de algumas críticas compartilhadas no início da audiência no Senado, quando o senador democrata Sherrod Brown, chefe do Comitê Bancário, disse que planeja apresentar uma legislação que proibiria funcionários do Fed de possuir ações individuais.

Powell, que mais cedo neste mês determinou uma revisão das regras de ética do Fed, acrescentou que o banco central também está examinando as negociações feitas pelos presidentes regionais do Fed para se certificar de que foram legais e de acordo com as diretrizes de ética atuais.

O chair do Fed, cujo mandato termina em fevereiro, também ouviu palavras duras da senadora democrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, que o chamou de “homem perigoso” para chefiar o Fed e disse que votaria contra sua recondução.

“Renomear você significa apostar que… um chair republicano que tem votado regularmente pela desregulação de Wall Street não levará esta economia a um abismo financeiro novamente”, disse Warren, crítica de longa data da supervisão do Fed sobre Wall Street. “Só acho que não vale a pena correr esse risco.”

A Casa Branca ainda não anunciou uma decisão sobre renomear Powell ou escolher uma alternativa.

