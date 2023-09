Powell diz que dirigentes monitoram sinais de força da economia dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 17:08 Compartilhe

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que a economia dos EUA apresenta um desempenho forte que inclusive leva os gastos dos consumidores serem robustos, um fato que está sendo analisado pelo dirigentes do banco central americano.

Powell preferiu não fazer comentários sobre os impactos à economia e eventuais pressões de alta dos índices de preços que a greve dos trabalhadores em grandes indústrias automobilísticas nos EUA pode provocar. Ele apontou que a paralisação “pode afetar a inflação”, mas depende como ela evoluirá e o Federal Reserve acompanha os seus desdobramentos.

O presidente do Fed também apontou que a alta recente dos preços do petróleo é um fato significativo, mas procura observar tal fenômeno além da volatilidade registrada no curto prazo.

Jerome Powell ressaltou que o pouso suave da economia dos EUA não é o objetivo principal da política monetária restritiva adotada para levar a inflação à meta de 2%, mas ressaltou que ele quer que tal movimento gradual de desaceleração do nível de atividade do país seja alcançado. “O pior que pode acontecer é não atingirmos a estabilidade de preços.”

Juros de Treasuries

O presidente do Federal Reserve afirmou que os juros dos Treasuries sobem por causa de alguns fatores, como o Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado que o previsto e a oferta maior destes títulos pelo Departamento do Tesouro americano. Ele fez os comentários em entrevista coletiva, após o Fed ter decidido manter os juros no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano.

Powell ressaltou que é positivo o consumo forte nos EUA e apontou que, se a economia americana apresentar um desempenho mais robusto do que o esperado, com impactos para a alta da inflação, será necessário o Fed continuar o processo de elevação de juros. De acordo com gráfico de pontos divulgado hoje pelo BC americano, a maioria dos dirigentes do banco central americano continua prevendo que os juros encerrarão este ano no patamar entre 5,50% e 5,75%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias