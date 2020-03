Powell: Coronavírus precisa de resposta além do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Jerome Powell, afirmou na noite deste domingo que a crise decorrente do coronavírus precisa de uma resposta para além do que a autoridade monetária americana pode dar. A instituição baixou os juros para próximo de zero, criou um programa de compra de bônus de US$ 700 bilhões e zerou o compulsório bancário.

Powell disse ainda que a política fiscal desempenha um papel importante para a recuperação econômicas, porque ela pode “chegar a indústrias e trabalhadores afetados por coronavírus”. “Formuladores de política econômica podem ajudar a economia a retornar ao normal”, comentou.