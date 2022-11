Powell assegura alta do Ibovespa após dia volátil, mas mês fecha em queda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 18:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa encerrou em alta nesta quarta-feira, terminando novembro com a mesma volatilidade que marcou o mês, diante de incertezas sobre o rumo fiscal do país, bem como a equipe ministerial do novo governo.

O sinal positivo no dia foi sustentado por apostas sobre o aperto monetário nos Estados Unidos após declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, de que o momento para moderar o ritmo das elevações dos juros pode ocorrer já em dezembro.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,08%, a 112.108,97 pontos, de acordo com dados preliminares, acumulando no mês um declínio de 3,4%.

O volume financeiro na bolsa paulista nesta quarta-feira somava 27,3 bilhões de reais, em pregão afetado também por ajustes mirando o rebalanceamento dos índices MSCI. No MSCI Brasil, foi incluída a ação do Assaí. (bit.ly/3gR42MH)

(Por Paula Arend Laier)

