POW Festival leva grandes nomes da criatividade ao interior de São Paulo

A palavra de ordem no POW Festival, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi a criatividade. O evento, que aconteceu nos dias 9 e 10 de dezembro, trouxe palestras focadas em inovação, tecnologia, brand, inteligência artificial e sustentabilidade, além de mais de 50 atividades imersivas gratuitas.

No sábado, 9, passaram pelo palco do POW Festival as bandas O Jazz Não Morde e Azymuth. Já no domingo, 10, a programação seguiu com o quarteto de choro e samba raiz Canto Pra Ceci, além das cantoras Julia Pagano e Vanessa Moreno, que foi indicada ao Grammy Latino 2023.

Em meio a especialistas, empresários e fotógrafos, marcou presença, também, a ilustradora e influenciadora digital Rafaella Tuma, que ficou famosa em todo o país por seus vídeos divertidos nas redes sociais.

O público do festival também teve a oportunidade de acompanhar o processo criativo de alguns artistas, ao vivo, como Fábia Escobar, utilizando técnicas de marcenaria, escultura, design e pintura; Pris Lou, com uma tela montada a partir de diversos papéis de revistas e livros garimpados em sebos, aliados a pintura com acrílica, e Kuêio, artista visual, ilustrador e grafiteiro conhecido por representar personalidades do universo urbano no estilo cartoon.

A programação ainda foi composta por live arts, oficinas, workshops, feira autoral e gastronomia, além de simuladores e games.

