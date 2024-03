Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/03/2024 - 16:22 Para compartilhar:

Os pousos e decolagens foram retomados no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As operações ficaram suspensas entre 14h25 e 15h51 desta sexta-feira, 15, após uma falha no abastecimento externo de energia, que afetou a torre de controle, segundo a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto.

Em nota, a empresa recomendou que todos os passageiros com voos marcados para esta sexta-feira entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação dos voos.

