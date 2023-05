Pouso Alegre-MG lidera com 100% e Náutico-PE vence a primeira na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 23:11 Compartilhe

Quatro jogos abriram neste sábado a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Até agora, o Pouso Alegre-MG é a grande surpresa com 100% de aproveitamento. Amazonas-AM e Náutico-PE, que estrearam com derrota, venceram pela primeira vez. Serão mais quatro jogos no domingo e outros dois na segunda-feira.

Sob o comando de Roger Silva, ex-atacante de Ponte Preta, São Paulo e Corinthians, o Pouso Alegre-MG venceu mais uma, desta vez o Brusque-SC, por 1 a 0, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre. Os mineiros lideram com seis pontos, enquanto o Brusque-SC caiu para 11º, com três.

Quem respirou aliviado após ter estreado com derrota foi o Náutico-PE, que bateu o São José-RS, por 2 a 1, nos Aflitos, em Recife. Os pernambucanos conquistaram os primeiros pontos e ocupam o décimo lugar. Já o adversário ficou em 14º, com um ponto ganho.

Outro que se reabilitou foi o Amazonas-AM, que venceu o América-RN, por 2 a 0, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Um dos gols do time manauara foi marcado pelo experiente atacante Sassá, ex-Botafogo e que no primeiro semestre defendeu o Athletic-MG. O Amazonas-AM é o quarto colocado, com três pontos, já o rival é o lanterna, sem pontuar.

Por fim, o Floresta-CE venceu o Volta Redonda-RJ, por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time cearense é o vice-líder, com quatro pontos. Enquanto os cariocas conheceram a segunda derrota em dois jogos e figuram em penúltimo, sem nenhum ponto.

CONFIRA OS JOGOS DA 2ª RODADA:

SÁBADO

Amazonas-AM 2 x 0 América-RN

Floresta-CE 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Náutico-PE 2 x 1 São José-RS

Pouso Alegre-MG 1 x 0 Brusque-SC

DOMINGO

16h30

Ypiranga-RS x CSA-AL

Operário-PR x Manaus-AM

19h

Remo-PA x Botafogo-PB





Aparecidense-GO x São Bernardo-SP

SEGUNDA-FEIRA

20h

Confiança-SE x Altos-PI

Figueirense-SC x Paysandu-PA

