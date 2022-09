Pouso Alegre larga na frente nas semis da Série D ao vencer o Amazonas por 1 a 0

admin3 03/09/2022 - 23:45 Compartilhe

O Pouso Alegre largou na frente nas semifinais da Série D Campeonato Brasileiro ao vencer o Amazonas por 1 a 0, neste sábado, no estádio Manduzão, no sul de Minas Gerais. Agora no jogo de volta, dia 11 (domingo), em Manaus, joga pelo empate para ir à final.







A vitória foi justa, mas poderia ter sido por um placar maior, porque o time mineiro perdeu inúmeras chances de gol. O Amazonas priorizou a marcação, e, em tese, deixou o campo satisfeito por ter a vantagem de decidir em casa na volta. O gol da vitória foi marcado por Neto Paraíba, aos 25 minutos. Mais uma vez a torcida se fez presente, com mais de seis mil torcedores.

A outra semifinal vai ser disputada neste domingo, entre América-RN e São Bernardo. Eles se enfrentam a partir das 16h na Arena das Dunas que deve receber um grande público. O jogo de volta vai acontecer em são Bernardo do Campo, dia 10 (sábado). Os quatro semifinalistas já estão garantidos na Série C de 20023

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS:

SÁBADO

Pouso Alegre-MG 1 x 0 Amazonas-AM

DOMINGO

16h – América-RN x São Bernardo-SP