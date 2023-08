Pouso Alegre e Altos são os dois primeiros rebaixados da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 23:12 Compartilhe

Ainda faltam duas rodadas para o término da fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, mas após cinco jogos disputados neste domingo foram definidos os dois primeiros times rebaixados à Série D, em 2024. O lanterna Pouso Alegre-MG, com 12 pontos, e o Altos-PI, com 13, não têm mais chances matemáticas de se manter na próxima edição.

O time de Minas Gerais perdeu por 2 a 0 para o América-RN, em Natal (RS), chegando à sua 11.ª derrota. O Altos-PI, no sábado, tinha perdido por 3 a 0 para o Brusque. Devido os confrontos das últimas rodadas, ambos não conseguem sair do Z-4. O Manaus-AM segue ameaçado, com 18 pontos, em 16.º lugar, após empatar por 1 a 1 em casa com o Remo, 15.º, com 21.

Na briga na parte de cima da tabela, o Botafogo-PB empatou por 1 a 1 com o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e deixou o time paraibano em quarto lugar, com 29 pontos. Com 23 pontos, em 10.ª, o time alagoano tem reduzidas chances de ficar entre os oito melhores.

O Paysandu saiu atrás, mas depois virou em cima do Náutico por 4 a 2, confirmando a sexta posição, com 26 pontos, e deixando o time de Pernambuco fora do G-8, em nono lugar, com 25 pontos e menor saldo de gols que o São Bernardo: 2 a 1. O São José-RS se manteve dentro do G-8, com 25 pontos, em sétimo lugar, ao empatar em casa por 3 a 3 com o Figueirense, com 21, em 14.º lugar.

Na segunda-feira, às 20h, o Floresta-CE recebe o Ypiranga-RS precisando da vitória para deixar o Z-4.

CONFIRA OS JOGOS DA 17.ª RODADA:

DOMINGO

Paysandu-PA 4 x 2 Náutico-PE

CSA-AL 1 x 1 Botafogo-PB

Manaus-AM 1 x 1 Remo-PA

São José-RS 3 x 3 Figueirense-SC

América-RN 2 x 0 Pouso Alegre-MG

SEGUNDA-FEIRA

Floresta-CE x Ypiranga-RS

