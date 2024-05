Pousada Literária, em Paraty, recebe a certificação do Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 13:09 Para compartilhar:

As certificações de práticas sustentáveis são fundamentais para empreendimentos turísticos que almejam, além da excelência em hospitalidade, gerar um impacto positivo ambiental e social nos destinos onde estão presentes.

Nesta direção, ao receber a certificação do Global Sustainable Tourism Council (GSTC), a Pousada Literária (@pousadaliteraria) fortalece ainda mais uma atuação alinhada às práticas do turismo regenerativo.

O GSTC é uma organização independente que desenvolveu um conjunto de critérios globais para o turismo sustentável, com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental, social e econômica no campo do turismo. O certificado é um selo de aprovação concedido a destinos, empresas de hotelaria e trades que colocam esses rígidos critérios em prática.

A certificação , portanto, é concedida a organizações que demonstram conformidade com essas regras, que abrangem diversas áreas, entre elas: gestão ambiental, conservação da biodiversidade, respeito às comunidades locais, proteção do patrimônio cultural e apoio econômico local.

O certificado considera esses elementos em três pilares, que precisam conversar entre si: evidência documental, estrutura física e treinamento da equipe.

Dedicação e cuidado com o meio ambiente

Para receber a certificação, a Pousada Literária passou por um minucioso processo de avaliação, incluindo auditorias locais, revisão de documentação e entrevistas.

São mais de 40 critérios e cerca de 160 indicadores, e diversos detalhes, com foco no impacto positivo no território no qual está inserida. Uma vez certificadas, as organizações podem exibir o selo GSTC em seus materiais de comunicação, que auxiliam os hóspedes a escolher opções de turismo mais sustentáveis.

Com a certificação GSTC, a Pousada Literária e o Grupo OCanto reafirmam seu compromisso com iniciativas que contribuem com a preservação do patrimônio natural e cultura do país.

“O Brasil é o país mais biodiverso do mundo e tem potencial para ser uma referência em turismo regenerativo. Ao mesmo tempo, é preciso lidar com os desafios climáticos e seus impactos. Neste sentido, temos o compromisso não apenas de levar mais e mais pessoas para os destinos onde estamos presentes, mas de garantir um desenvolvimento equilibrado, sustentável e integrado destes lugares e a valorização das comunidades locais”, diz Pedro Treacher, Diretor de Hospitalidade do Grupo OCanto.