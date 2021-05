Poupança tem captação líquida de R$3,841 bi em abril, diz BC

BRASÍLIA (Reuters) – A tradicional caderneta de poupança registrou entrada líquida de 3,841 bilhões de reais em abril, o primeiro saldo positivo mensal em 2021, informou o Banco Central nesta quinta-feira.

Apesar do resultado, no ano a poupança ainda acumula retirada líquida de 23,701 bilhões de reais, influenciada pelos saldos negativos registrados nos três primeiros meses do ano.

Em abril, os depósitos superaram os saques em 2,037 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto na poupança rural houve ingresso líquido de 1,804 bilhão de reais.

O saldo positivo coincide com a retomada das rodadas de pagamento do auxílio emergencial aos mais vulneráveis, em um valor médio de 250 reais e em quatro novas parcelas.

(Por Gabriel Ponte)

Veja também