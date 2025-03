Poupado de semifinal por lesão, Neymar participa de campeonato de poker em São Paulo

O camisa 10 do Santos FC, Neymar Jr., que ficou de fora da semifinal do Campeonato Paulista no último domingo, 09, por estar com um incômodo na coxa, participou de um torneio de poker na noite desta quinta-feira, 13, em São Paulo.

Amante do jogo, o meia do Santos, que é patrocinado por uma das principais marcas de poker do mundo, disputou o “BSOP Poker Show”, um torneio exclusivo do Campeonato Brasileiro do esporte da mente que reuniu outros nomes como os influenciadores digitais Nobru, Bruna Unzueta, e Luqueta, além de jogadores profissionais da modalidade como André Akkari e Rafa Moraes, e o “parça” do jogador Cris Guedes.

Ainda nesta quinta-feira Neymar Jr. realizou novos exames na coxa para saber se seu incômodo muscular evoluiu para uma lesão ou não. Ele segue treinando em turnos diferentes dos demais companheiros do clube, sem ir ao campo. O meia se apresenta na Seleção Brasileira na segunda-feira, 17, para os duelos contra Colômbia e Argentina válido pelas Eliminatórias da Copa de 2026.