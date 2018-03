Pouco usado, lateral Romário é emprestado pelo Santos ao Ceará

Primeiro reforço a ser anunciado pelo Santos para a temporada 2018, Romário já deixou o clube. Neste sábado, a equipe da Vila Belmiro anunciou que cedeu o lateral-esquerdo ao Ceará por empréstimo até o fim do ano.

“O lateral-esquerdo Romário assinou contrato de empréstimo com o Ceará até o final de 2018. Desejamos sorte ao nosso atleta no clube cearense”, confirmou o Santos em publicação no seu perfil no Twitter.

A negociação representa a Romário um retorno ao time que defendeu em 2017, quando se destacou na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, além de ter sido campeão estadual, despertando o interesse do Santos, que acertou a sua contratação ainda na gestão de Modesto Roma Júnior, em negociação que foi sacramentada pelo presidente José Carlos Peres.

No Santos, porém, Romário não conseguiu se firmar. O lateral-esquerdo até foi titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas depois perdeu espaço com o técnico Jair Ventura. Ele não foi mais utilizado pelo treinador e nem foi incluído na lists de 30 jogadores inscritos na Copa Libertadores, em uma clara indicação de que não estava nos planos do treinador.

Depois das chances iniciais a Romário, Jair escalou o jovem Caju na lateral esquerda e improvisou o meia Jean Mota e o atacante colombiano Copete na posição, até começar a utilizar Dodô, recém-contratado pelo clube. Agora, então, Romário foi emprestado pelo Santos ao Ceará. O lateral, porém, possui contrato até 2022 com o clube da Vila Belmiro.