Pouco inspirados, América-MG e Bahia ficam empatados em BH Para o Tricolor de Aço, o resultado foi bom, pois saiu da zona de rebaixamento. Já o Coelho ainda está absorvendo a saída de Vagner Mancini, que foi para o Grêmio

América-MG e Bahia se enfrentaram neste sábado, 16 de outubro, no Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e não saíram do empate por 0 a 0, em um duelo sem grandes emoções.

Com o resultado o Coelho chegou aos 32 pontos, ocupando a 11ª colocação, enquanto o Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento, agora com 28 pontos, na 15ª posição. A partida foi marcada por muito força física das duas equipes, mas sem competências dos ataques, que conseguiram criar poucas chances.

O América-MG fez seu primeiro jogo se Vagner Mancini, que deixou o time para assinar com o Grêmio. A equipe mineira foi comandada por Diogo Giacomini, auxiliar fixo do time americano. Já Guto Ferreira tentou buscar os três pontos, mas a noite era das defesas.

Próximos jogos

O Coelho encara o Santos no dia 23 de outubro, sábado, na Vila Belmiro, às 17h. O Bahia terá a Chapecoense, domingo, 24, às 20h30.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 0 X 0 BAHIA

Data:16 de outubro de 2021

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes:Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos do TO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: –

Cartões amarelos: Marlon (AME), Lucas Mugni (BAH), Conti(BAH)

Cartões vermelhos:-

AMÉRICA-MG (Técnico: Diogo Giacomini)

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (João Paulo, aos 32’-2ºT); Lucas Kal (Zé Ricardo, aos 32’-2ºT), Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo-intervalo) e Fabrício Daniel (Bruno Nazário, aos 25’-2ºT(.

BAHIA (Técnico: Guto Ferreira)

Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel (Ronaldo, aos 14’-2ºT)e Lucas Mugni (Raniele, aos 35’-2ºT); Juninho Capixaba (Isnaldo, 35’-2ºT), Raí(Rodriguinho, aos 26’-2ºT) e Gilberto (Rodallega, aos 25’-2ºT).

