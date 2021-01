Pouco ‘inspirado’,América-MG só empata com o Botafogo-SP em duelo no Independência pela Série B

Em noite pouco inspirada, o América-MG só ficou no empate com o Botafogo-SP, nesta sexta-feira, 15 de janeiro, em duelo pela 34ª rodada do Brasileiro da Série B, no Independência. Os gols da partida foram marcados por Victor Bolt para os paulistas e Messias empatou, de pênalti, para o Coelho.

Com o resultado, o time de Lisca segue na liderança, com 68 pontos, mas pode perder a dianteira caso a Chapecoense, vice-líder com 66 e ainda joga na rodada contra o Vitória-BA, no domingo, 17, em Salvador.

Coelho desconcentrado

A equipe mineira estava menos concentrada do que o normal, talvez reflexo do América já ter garantido sua vaga na Série A, pode ter relaxado um pouco na partida, mostrando um futebol em rotação mais lenta do que foi visto durante toda a segunda divisão.

Limitação do Botafogo-SP impediu vitória em BH

A equipe de Ribeirão Preto teve mais volume de jogo, mas a limitação ofensiva do time de Moacir Júnior não gerou os três pontos, que ainda mantém os paulistas na briga para sair da zona do rebaixamento. O Botafogo está na 19ª posição, com 34 pontos, cinco a menos do que o Náutico, primeiro fora do Z4.

Foco no título

O América-MG empatou dois jogos seguidos (Náutico e Botafogo-SP) e vê sua liderança e luta pelo título ameaçada. Lisca não deve ter gostado que viu e tentará colocar os jogadores focados novamente nesta reta final de campeonato para voltar a pensar na conquista do tricampeonato.

CONFIRA A PONTUAÇÃO DO COELHO NA SÉRIE B

Próximos jogos

Na 36ª rodada, o América-MG encara o Brasil de Pelotas, fora de casa, na terça-feira, 19 de janeiro, às 16h. Já o Botafogo-SP joga contra o CSA, no mesmo dia, só que às 19h15, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

AMÉRICA-MG 1 X 1 BOTAFOGO-SP

Data e horário: 15/01/2021, às 21h30

​Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Cartões amarelos: Léo Passos (AME), Ronald(BOT), Daniel Borges(AME), Rodolfo(AME), Raniele(BOT), Felipe Augusto(AME), Guilherme Romão(BOT), Moacir Júnior(Téc BOT), Jefferson (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Victor Bolt, aos 33’-1ºT(0-1), Messias, aos 33’-2ºT(1-1)

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Airton, Daniel Borges(Neto Berola,aos 21’-2ºT), Messias, Anderson Jesus e Sávio (Kawê, aos 29’-2ºT) ;Juninho, Zé Ricardo, Alê. Felipe Augusto(Geovane-intervalo), Rodolfo(Vitão, aos 41’-2ºT) e Léo Passos(Marcelo Toscano-intervalo).

BOTAFOGO-SP (Técnico: Moacir Júnior)

Igor; Raniele, Robson, Wallison Maia e Romão; Val, Victor Bolt(Eli Carlos, aos 25’-2ºT) e Bady(Matheus Índio-intervalo); Ronald(Cássio Ortega, aos 12’-2ºt), Jefferson (Luqueta, aos 47’-2ºT) e Judivan(Emerson, aos 25’-2ºT).

