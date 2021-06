Pottker terá sua saída do Cruzeiro confirmada esta semana O jogador será emprestado ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes por uma temporada

Fora dos planos do Cruzeiro , o atacante William Pottker terá sua saída confirmada do clube rumo aos Emirados Árabes. O jogador será emprestado pelo Cruzeiro ao Al-Wasl por uma temporada. a Raposa receberá uma compensação financeira.

Pottker nem estava trabalhando na Toca da Raposa, mantendo a forma em Florianópolis com um personal trainner. O atacante vai trabalhar com Odair Hellmann, que o comandou no Internacional.

E MAIS:

O Cruzeiro tem 50% dos direitos econômicos de Pottker, com quem tem contrato até 2024. Ele chega ao clube árabe com seus direitos fixados ao fim do empréstimo. O Al-Wasl. pagará os salários do jogador.

A passagem de William Pottker pelo Cruzeiro foi discreta. Ele fez 25 partidas, marcando seis gols, desde que chegou, em 2020. Em 2021 perdeu espaço na equipe com a chegada de Felipe Conceição e acabou ficando de fora do time .

E MAIS:

E MAIS:

Veja também